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خبيرة مصرفية:البنك المركزى خصص 100مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

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خبيرة مصرفية:البنك المركزى خصص 100مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خبيرة مصرفية:البنك المركزى خصص 100مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أشادت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، بقرار البنك المركزى برفع الفائدة على الجنيه المصرى، مؤكدة أنه اتخذ فى التوقيت المناسب.

وأشارت الخبيرة المصرفية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حصريًا ممع ممتاز" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الخميس، إلى أن البنك المركزى اتخذ قراراً بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما سيسهم فى الاستقرار الاجتماعى، وكذلك استقرار السوق.

وقالت، إن البنك المركزى لديه استراتيجية جيدة بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب رفع الفائدة.

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مصر 365

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