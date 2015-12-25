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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 25/12/2015 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 25/12/2015

على الجانب المهني:


>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، ما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، ما يجعلك قادرًا على إنجاز العديد من الأعمال فى قائمة المهام.

برج الحوت على الجانب العاطفي:


>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

على الجانب الصحي:


>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سيئ عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.
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مصر 365

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