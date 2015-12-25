«أخبار الساعة»: الإمارات حققت إنجازات عالمية

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإمارات حققت خلال عام 2015 إنجازات في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية والعسكرية أخذت أبعادا محلية وإقليمية وعالمية.

وتحت عنوان «خطوات ثابتة على طريق التنمية» أشارت النشرة إلى أن الدولة أطلقت الكثير من المبادرات لخدمة مواطنيها وشعوب العالم وتمكنت بفضل ذلك من قطع شوط كبير تجاه غاياتها التنموية الكبيرة سعيا إلى تحقيق طموحاتها الرامية إلى وضع اسمها بين الدول الأكثر تطورا في عام 2021.

توجيهات

وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أنه في ظل القيادة الرشيدة للدولة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يمكن القول إن العنوان الأساسي للإنجازات والجهود الإماراتية هو المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والعالمية في مكافحة الإرهاب والدفاع عن مكتسبات الشعوب واستقرار المجتمعات ويأتي في هذا السياق مشاركتها في عمليتي «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» لإعادة الشرعية في اليمن ترسيخا لدورها التاريخي في الوقوف إلى جانب الأشقاء في كل الظروف والعمل معهم جنبا إلى جنب لحماية أمن المنطقة واستقرارها ومكتسباتها.

قانون

وقالت إنه عنوان ناصع آخر يرتبط بمحاربة الإرهاب وهو أن الجهود الإماراتية في مجال مكافحة الإرهاب لم تقتصر على المشاركة في الجهود العسكرية بل إنها تبنت مبادرات نوعية أخرى كإصدار قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها وأشكال التمييز كافة وخطاب الكراهية.

وأشارت إلى أن العاصمة أبوظبي شهدت خلال العام أيضا إعلان تأسيس «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» الذي يكتسب أهمية كبرى في مكافحة الأفكار التي تروجها الجماعات المتطرفة والإرهابية والتي تهدد أخطارها العالم كافة. وأضافت أن غزو الفضاء يمثل عنوانا آخر من العناوين البراقة ضمن الإنجازات الإماراتية في 2015 إذ شهد العام إطلاق مشروع «مسبار الأمل» كأول مسبار عربي وإسلامي يصل إلى كوكب المريخ تزامنا مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الاتحاد لتصبح الدولة واحدة من تسع دول فقط في العالم لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

خطوات

أشارت النشرة إلى أنه خلال العام الجاري بدأت المراحل التنفيذية لبناء القمر الصناعي «خليفة سات» الذي يتم تصنيعه بالكامل في الإمارات بكفاءات وطنية كأول قمر صناعي بإنتاج عربي ،وإطلاق «مركز محمد بن راشد للفضاء» وهذه الخطوات تمثل جزءا رئيسيا من الجهود الهادفة إلى دعم الابتكارات العلمية والتقدم التقني ولدفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة عبر ولوج قطاع الفضاء أحد أكثر القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمعرفية تطورا.