برج الثور حظك اليوم السبت 26/12/2015

برج الثور حظك اليوم:

على الصعيد المهني:

برج الثور على الصعيد العاطفي:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تواجه تحديات مستمرة فى العمل هذا اليوم، ولكن بأسلوبك الهادئ وشجاعتك وجرأتك وحماسك ونظامك سوف تتمكن من إيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات والمشاكل، فلا تيأس وكن أكثر ثقة فى نفسك.>لا تكن مقطب الجبين تجاه شريك حياتك، فهو ليس له ذنب فيما تواجه من مشاكل ويجب أن تتغلب على هذه المشاكل بعيداً عنه ولا تحول حياته إلى نكد وحزن بسبب عملك، فهو ليس له أى ذنب.>تحتاج إلى بعض الهدوء بعيدًا عن الضغوط المهنية والنفسية التى تواجهها خلال الأيام الحالية، لذا يجب أن تأخذ إجازة من العمل وتعمل بعيداً عن الأجواء الصاخبة والمتوترة التى تتواجد حولك.>يرى علماء الفلك والأبراج أن هناك بعض التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء، ويجب أن تحافظ على صحتك بعيداً عن المشاكل والضغوط.