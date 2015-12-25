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برج الثور حظك اليوم السبت 26/12/2015

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برج الثور حظك اليوم السبت 26/12/2015 برج الثور حظك اليوم السبت 26/12/2015

برج الثور :


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على الصعيد المهني:


>تواجه تحديات مستمرة فى العمل هذا اليوم، ولكن بأسلوبك الهادئ وشجاعتك وجرأتك وحماسك ونظامك سوف تتمكن من إيجاد حلول لمواجهة هذه التحديات والمشاكل، فلا تيأس وكن أكثر ثقة فى نفسك.

برج الثور على الصعيد العاطفي:


>لا تكن مقطب الجبين تجاه شريك حياتك، فهو ليس له ذنب فيما تواجه من مشاكل ويجب أن تتغلب على هذه المشاكل بعيداً عنه ولا تحول حياته إلى نكد وحزن بسبب عملك، فهو ليس له أى ذنب.

برج الثور على الصعيد الصحي:


>تحتاج إلى بعض الهدوء بعيدًا عن الضغوط المهنية والنفسية التى تواجهها خلال الأيام الحالية، لذا يجب أن تأخذ إجازة من العمل وتعمل بعيداً عن الأجواء الصاخبة والمتوترة التى تتواجد حولك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن هناك بعض التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادى اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط، ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء، ويجب أن تحافظ على صحتك بعيداً عن المشاكل والضغوط.
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مصر 365

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