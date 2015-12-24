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"النور" يدفع بأدوات شفط مياه الصرف الصحى بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية

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"النور" يدفع بأدوات شفط مياه الصرف الصحى بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية "النور" يدفع بأدوات شفط مياه الصرف الصحى بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية
دفع حزب النور بمنطقة العامرية غرب المحافظة شباب الحزب لمساعدة الأهالى فى شفط مياه الصرف الصحى المتراكمة بسبب مياه الأمطار وزيادة مياه الصرف الصحى.
>وقال حزب النور فى بيان اليوم، إن حزب النور دفع بشبابه فى منطقة عزبة العراوة بدائرة العامرية غرب الإسكندرية، لشفط مياه الأمطار المتراكمة فى الشوارع، والتى تعوق حركة المواطنين بواسطة أدوات شفط المياه مما لاقى قبولا كبيرا من الأهالى.

يأتى ذلك فى إطار حرص "النور" على التعاون والتفاعل لسرعة حل الأزمات لتحقيق الصالح العام ورفع المعاناة عن المواطنين.

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