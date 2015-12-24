نقيب الصحفيين: حسنين هيكل أضاف جائزتين للتفوق الصحفى بـ100 ألف جنيه للواحدة

قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن حرية الصحافة إحدى الحريات العامة لهذا الشعب الذى رفع شعار الحرية فى 25 يناير ودافع عنها فى 30 يونيو، مضيفاً:"الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل قرر إضافة جائزتين ضمن جوائز التفوق الصحفى باسم محمود عزمى ومحمد التابعى كل جائزة منها 100 ألف جنيه.

وأضاف قلاش، خلال كلمة له فى حفل التفوق الصحفى، أن المجلس السابق بذل جهدا فى ملف التشريعات الصحفية ويستكمل المجلس الحالى المهمة، مشيرا إلى أن الوطن يستحق إعلاما على قدر المسئولية.

وتابع قلاش:"ما نسميه بإعلام الفوضى حله بسيط وهو التنظيم المتمثل فى التشريعات والحرية هى التى تولد المسئولية وتقضى على الفوضى لا يمكن لوطن يمر بكل هذا التحديات أن يكون إعلامه على هذا المستوى من الغياب، والتشريعات ليست مطلبا لنقابة الصحفيين والإعلاميين، ولكن مطلبا للشعب، عندنا تحديات كبيرة وربنا يعيننا ونخوضها معا".

واشار قلاش إلى أن نقابة الصحفيين تستعد للاحتفال بمرور 75 سنة على إنشاءها، موضحا أن 31 مارس 1909، كانت هناك أول مظاهرة شعبية تدافع عن حرية الصحافة وترفض القيود.

وقال قلاش:" احنا فى مهنة لها تاريخ عريق ونقابة لديها تراث"، موضحا أن المهلة المتعلقة بمشروع الإسكان فى 6 أكتوبر قد انتهت ولابد أن يعاد التخصيص مرة أخرى حتى تتمكن النقابة من المشروع.

وأوضح قلاش، أن النقابة تحاول الآن تنقية جداولها من كل ما لحق بها من شوائب، موجها التهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النواب، مؤكدا أن عليهم مهمة كبرى وأنه يثق فى قدراتهم على كل إدارة جميع الملفات وأن يكونوا أبراء بالشعب الذى اختارهم.

ولفت قلاش إلى أن علاقات العمل وصلت لدرجة من السوء لا يمكن قبولها، قائلا:" لدينا زملاء خلف القضبان وبعضهم يعانى من المرض وبعضهم نتمنى الإفراج الصحى عنهم".