بالفيديو.. متطرفون يهود يحرقون صورة الطفل على الدوابشة خلال زواج أحدهم

نشرت صحيفة "يديعوت إحرونوت" الإسرائيلية مقطع فيديو لمجموعة من الصور، تظهر قيام مجموعة من المتطرفين اليهود برفع صورة الطفل الفلسطينى على الدوابشة، الذى توفى حرقا بعد إلقاء مجموعة من المتطرفين الزجاجات الحارقة على منزله بالضفة الغربية، وقاموا بوضع السكين على صورته.

ويوضح مقطع الفيديو الذى التقط خلال احتفال المتطرفين بزواج أحدهم، حيث قاموا برفع بنادق نارية من نوع "إم- 16"، وزجاجات حارقة وسكاكين، وقيامهم بالرقص حول هذه الأسلحة ويحملون صورة على الدوابشة التى قاموا بحرقها بعد ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن المتطرفين قاموا بترديد بعض الكلمات خلال احتفالهم بحرق صورة الطفل الفلسطينى وهى الانتقام الانتقام من عيون الفلسطينى.



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