أهم الزيجات الفنية وزواج أقارب النجوم في العام 2015

شهد عام 2015 الكثير من الزيجات وحفلات الخطوبة، وحمل مفاجآت من العيار الثقيل بالنسبة لزيجات كانت غير متوقعة. كما شهد ارتباط لبعض أقارب النجوم نعرضها في التقرير التالي:

- تزوج الفنان السعودي يعقوب الفرحان من المطربة اللبنانية ليلى إسكندر.



-تم زفاف مطرب فريق "واما" أحمد الشامي على فتاة من خارج الوسط الفني.

-زواج الفنان مصطفى فهمي.

-زواج الفنان عزت أبو عوف من مديرة أعماله أميرة.



-تزوج الفنان أحمد الفيشاوي مرةً رابعةً من الإعلامية اللبنانية رولا دبس إلا أنهما انفصلا سريعًا.



-زفت الفنانة السورية ديمة قندلفت إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور همام الجزائري.



-تزوجت الفنانة مي كسّاب من الفنان الشعبي أوكا.



- كما تزوجت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة.



-زواج الفنانة أيتن عامر من مدير التصوير محمد عز العرب.



-أعلنت الفنانة سمية الخشاب خبر زواجها من شاب يعمل طيارًا من مدينة الإسكندرية مسقط رأسها.



- صرح الفنان سمير غانم عن قرب خطوبة ابنته الفنانة إيمي للفنان حسن الرداد، رغم نفي إيمي والرداد مرارًا هذا الخبر.



-تزوج الفنان سعيد طرابيك قبل وفاته بما يقارب ثلاثة شهور من الفنانة سارة طارق، ولاقى زواجهما ردود أفعال متباينة نظرًا لفارق السن الكبير بينهما؛ حيث وصل إلى أربعين عامًا.



-كما تزوجت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى من رجل الأعمال أحمد عفت.



-تزوجت منة الله ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، الممثل أحمد فهمي الذي كان قد سبق له أن تزوّج شهد، شقيقة الممثل شريف رمزي، والأخير هو طليق منة الله، والذي تزوّج مؤخّرًا الممثلة ريهام أيمن.

-احتفل المصور السوري سامح السباعي بزفافه على الفنانة رجوى حامد.



-دخل المخرج السّوري جود سعيد القفص الذهبي برفقة الإعلامية أوغاريت دندش.



-زفّت الفنانة السّوريّة نسرين الحكيم إلى شاب من خارج الوسط الفني.



-بعد انفصال دام سنوات، عادت الممثلة المصرية راندا البحيري إلى زوجها السابق ووالد ابنها الوحيد ياسين.



-كما احتفلت الفنانة المصرية نيرمين ماهر بعقد قرانها على ضابط الشرطة المقدم وائل فؤاد.



-تزوج الموزع الموسيقي توما من فتاة من خارج الوسط .



-احتفل الفنان المصري علي ربيع بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط.



-عُقد قران الفنانة إنجي عبد الله، ملكة جمال مصر السابقة، على القائم بأعمال السفير التركي بمصر.



-تزوج المطرب المصري كريم محسن من فتاة من خارج الوسط.



- فيما احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بزواجها من رجل الأعمال تامر الصراف.



-عقد الفنان الكويتي عبد الله بوشهري قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.



-عقد الفنان المصري محمود العسيلي قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، وهي مصرية- ألمانية تدعى نادين الملا.



-عقد الفنان المغربي هشام بهلول قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني.



-عقد الفنان السوري معتصم نهار قرانه على فتاة من خارج الوسط الفنّي.



- كذلك قام الفنان اللبناني زياد برجي بعقد قرانه على فتاة مغربية.



كما تمت خطبة الفنانة ريم البارودي إلى المطرب أحمد سعد، بعد قصة حب استمرت سنوات طويلة، تخللتها فترة انفصال بسيطة.



-خطبة الفنان الفلسطيني محمد عساف على المذيعة لينا قيشاوي.



-خطبة الفنانة المغربية هدى سعد على رضى بنمهدي وسط أجواء عائلية.



-احتفل نجم الموسم الأول من برنامج the voice سامر أبو طالب بخطوبته على الفنانة مروة جمال.

احتفلت الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط بزفافها على الشاب إبراهيم.



-فيما احتفل المخرج محمد النقلي بزفاف ابنه طارق على فتاة من خارج الوسط الفني.



-احتفلت الإعلامية مروة صبري، شقيقة الممثلة عبير صبري، بخطوبتها على الصحافي أحمد الهواري.



-احتفلت الفنانة المصرية إيمان العاصي بخطبة شقيقتها، والفنان محمد رجب بزفاف ابنة شقيقته. وأيضًا، احتفلت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي بخطبة ابنتهما الكبرى مايا، التي تدرس الإخراج في معهد الفنون المسرحية على زميلها بالمعهد أحمد أسامة رشاد نجل المنتج أسامة رشاد، واحتفل الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم بزفاف حفيدته.

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