طيران السعودية ينفى نقل مطار نجران بعيدا عن الحدود اليمنية

نفى مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى للاتصال المؤسسى والتسويق وائل بن محمد السرحان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن نقل مطار منطقة (نجران) بعيدا عن الحدود اليمنية.

وأكد السرحان- فى تصريحات لوكالة الأنباء السعودية- أن الحديث عن نقل المطار "غير صحيح"، مشيرا إلى أن مطار نجران الإقليمى لم يقرر أبدا نقله إلى مكان آخر.

وأوضح أن مطار نجران حظى بمشروع تطوير جذرى تم إنجازه بالكامل، وقد نقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة فى 2011، وارتفعت طاقة المطار الاستيعابية إلى (1.4) مليون راكب، فيما تضمن المشروع إنشاء صالة جديدة تتألف من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 13 الف مترمربع، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المساندة للمطار لخدمة المسافرين على أكمل وجه.

وأهاب السرحان بوسائل الإعلام تحرى دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى الهيئة العامة للطيران المدنى للحصول على أى معلومة تخص قطاع الطيران المدنى فى المملكة بصفتها الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك القطاع.

يشار إلى أن المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن تشهد من وقت إلى آخر اعتداءات من جانب الميليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.

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