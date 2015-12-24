أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طيران السعودية ينفى نقل مطار نجران بعيدا عن الحدود اليمنية

Google+ Print
طيران السعودية ينفى نقل مطار نجران بعيدا عن الحدود اليمنية طيران السعودية ينفى نقل مطار نجران بعيدا عن الحدود اليمنية

نفى مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى للاتصال المؤسسى والتسويق وائل بن محمد السرحان، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن نقل مطار منطقة (نجران) بعيدا عن الحدود اليمنية.

وأكد السرحان- فى تصريحات لوكالة الأنباء - أن الحديث عن نقل المطار "غير صحيح"، مشيرا إلى أن مطار نجران الإقليمى لم يقرر أبدا نقله إلى مكان آخر.

وأوضح أن مطار نجران حظى بمشروع تطوير جذرى تم إنجازه بالكامل، وقد نقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة فى 2011، وارتفعت طاقة المطار الاستيعابية إلى (1.4) مليون راكب، فيما تضمن المشروع إنشاء صالة جديدة تتألف من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ 13 الف مترمربع، إضافة إلى توفير العديد من الخدمات المساندة للمطار لخدمة المسافرين على أكمل وجه.

وأهاب السرحان بوسائل الإعلام تحرى دقة المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى الهيئة العامة للطيران المدنى للحصول على أى معلومة تخص قطاع الطيران المدنى فى المملكة بصفتها الجهة الرسمية المسئولة عن ذلك القطاع.

يشار إلى أن المناطق الحدودية الجنوبية للمملكة مع اليمن تشهد من وقت إلى آخر اعتداءات من جانب الميليشيات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020