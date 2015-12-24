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بالصور.. "تعليم الغربية" تجرى امتحانات المستوى الرفيع

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بالصور.. "تعليم الغربية" تجرى امتحانات المستوى الرفيع بالصور.. "تعليم الغربية" تجرى امتحانات المستوى الرفيع
شاركت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، فى متابعة امتحانات المستوى الرفيع للصف الرابع الابتدائى والثالث الإعدادى فى اللغة الإنجليزية، بمدرسة النصر الرسمية للغات بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تابعت كتابة الاستمارات للصف الثالث الإعدادى.

ووجهت وكيل الوزارة النقد لمدير الإدارة بسبب ارتفاع نسبة الغياب بجميع الصفوف التى ليس لديها امتحانات مستوى رفيع، وأوصت بضرورة تفعيل القرار 313، على أن يطبق فوراً ويحرم الطالب من درجات النشاط.

وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة استمرار اليوم الدراسى كاملاً لجميع الصفوف أثناء إجراء امتحانات المستوى الرفيع للصفوف الباقية، وأكدت على أن خروج الطالب من المدرسة أثناء اليوم الدراسى بمرافقة ولى الأمر، يكون على مسئولية ولى الأمر، وبعد التوقيع على استلامه بالتاريخ والساعة، لإخلاء مسئولية المدرسة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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