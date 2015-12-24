حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 24-12-2015

على الصعيد المهنى:

>حاول الحفاظ على نفسك من المزاج السيئ والمتقلب ولا تنقل هذا الأمر لزملائك فى العمل، كما يجب أن تحجب اهتماماتك ورغباتك بعض الشىء وأن تسمح للآخرين بالاستمتاع بتسليط الأضواء عليهم والابتعاد عن المشكلات اليومية. على الصعيد العاطفى:

>أنت تجر نفسك لمشاكل لا حصر لها بسبب التدقيق المتزايد والمبالغ فيه فى كل الأشياء غير الضرورية، وهو ما يزعج شريك حياتك، لذا يجب أن تبتعد عن هذا الأمر قدر الإمكان وتحل كل المشاكل الموجودة حالياً وتبتعد عن الغيرة المفرطة وغير الضرورية. على الصعيد الصحى:

>أنت مهمل لحالتك الصحية، كما أن العصبية والعنف المبالغ فيه الذى تتبعه فى تصرفاتك اليومية ينعكسان بالسلب على حالتك الصحية ويؤثران بشكل سلبى عليك، وهو ما يجب أن تنتبه إليه فى الأيام المقبلة. توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم مغرورا ومنغمسا فى التساهل مع نفسك فى العمل، وهو ما يجعل زملاءك يغيرون وجهة نظرهم عنك، لذا لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصى، وكن أكثر قوة وصلابة فى مواجهة الآخرين والمتسببين فى المشاكل.

شبكةعيونالإخبارية

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