حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/24

حظك اليوم لبرج الميزان:

حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى أهدافه هذا هو أكثر ما يميز مواليد برج الميزان، ينظر إلى الحياة على أنها صفقة ويجب أن تكون رابحة، لا يتأثر بالمشاكل ويسعى لتحقيق حلمة على الدوام، ودائما هو مدير ناجح.>الميزان برج غير منتصر عاطفيا، يعطى ولا يجد قيمة لما يعطيه سوف مزيد من الوجع دائما أصحاب برج الميزان غير ناجحين فى العلاقات العاطفية ولا يعرفون الاستفادة من أخطائهم لتجنبها فى المستقبل.>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل أخبارا سعيدة وأمنيات عند تحقيقها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.