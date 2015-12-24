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بالصور.. تظاهر العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية للمطالبة بالتعيين

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بالصور.. تظاهر العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية للمطالبة بالتعيين بالصور.. تظاهر العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة بالغربية للمطالبة بالتعيين
تظاهر اليوم العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة، اليوم الخميس، أمام ديوان عام محافظة الغربية، فى شارع البحر بمدينة طنطا، للمطالبة بتعيينهم فى وظائف حكومية تنفيذا لقرار توفير 5% من الوظائف للمعاقين.

وقال أحد المتظاهرين: إن حقوقنا مشروعة ونص عليها الدستور والقانون فلماذا تتجاهلنا ؟، ولم تستكمل إجراءات تعيين الـ 5% التى نص عليها القانون، مشيرا أن العديد ممن تسلموا خطابات التعيين، لم يستلموا أعمالهم وتتهرب منهم المصالح الحكومية حتى تاريخه بحجة الإعاقات.

وطلب المتظاهرون من محافظ الغربية حصر عدد من لم يتم تعيينهم، ومخاطبة مجلس الوزراء لتوفير فرص عمل لهم، ومساواتهم بالمجتمع، فهم ليسوا أقل من باقى المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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