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دراسة أمريكية: مرضى فيروس سى عرضة للإصابة بالشلل الرعاش بنسبة 30%

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دراسة أمريكية: مرضى فيروس سى عرضة للإصابة بالشلل الرعاش بنسبة 30% دراسة أمريكية: مرضى فيروس سى عرضة للإصابة بالشلل الرعاش بنسبة 30%
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن فيروس C هو التهاب يصيب الكبد، ولكن الناس الذين يعانون من الفيروس قد يكونوا أيضا أكثر عرضة لمرض الشلل الرعاش بنسبة 30%.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور شيا هونغ كاو، من جامعة الصين الطبية فى تايتشونغ، والأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، إن هناك عوامل كثيرة تلعب دوراً واضحاً فى تطور مرض باركنسون الذى يعرف باسم "الشلل الرعاش"، بما فى ذلك العوامل البيئية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 50000 شخص مصاب بالتهاب الكبد إلى ثلاث مجموعات، وكان 71% منهم يعانون من التهاب الكبد B، وكان 21% يعانون من التهاب الكبد C، وكان 8% يعانون من التهاب الكبد “C” و“B” على حد سواء، كما اشتملت الدراسة على ما لا يقل عن 200000 شخص لا يعانون من التهاب الكبد.

وتتبع الباحثون المشاركين لمدة متوسطها 12 عاماً، ووجدوا أن من بين الذين يعانون من التهاب الكبد، 270 أصيبوا بمرض الشلل الرعاش، ومن هؤلاء المرضى كان حوالى 120 شخصا لديهم التهاب الكبد C، وفقا لتقرير نشر على الانترنت فى عدد ديسمبر فى مجلة علم الأعصاب.

وبعد الأخذ فى الاعتبار العديد من العوامل مثل العمر والجنس وعوامل صحية أخرى (مثل السكر)، خلصت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد C ما يقرب من 30% أكثر عرضة لتطوير مرض الشلل الرعاش مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الفيروس.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجارى.

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مصر 365