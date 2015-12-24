أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| «بائع الفريسكا الكلاسيكي» يحصل على منحة ماجستير الجامعة الأمريكية بواشنطن

Google+ Print
صور| «بائع الفريسكا الكلاسيكي» يحصل على منحة ماجستير الجامعة الأمريكية بواشنطن صور| «بائع الفريسكا الكلاسيكي» يحصل على منحة ماجستير الجامعة الأمريكية بواشنطن

يوسف بائع الفريسكا الكلاسيكي

حصل يوسف السيد راضي الشهير بـ”بائع الفريسكا الكلاسيكي”، على منحة للحصول على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن.

وتخطى الفيديو الخاص بـ”يوسف”، والذى تم عرضه خلال برنامج “آخر النهار” الأسبوع الماضى، حاجز المليون و600 ألف مشاهدة حتى الآن.

ويوسف السيد راضي ، يبلغ من العمر 26 عامآ ، يجيد عمل الفريسكا والذي ورثه عن والده، وحصل “يوسف” على شهادة من معهد الخدمات الاجتماعية ولكنه لم يجد وظيفة، قرر استغلال حرفته فى عمل الفريسكا لتكون مصدر دخل له وكانت طريقته مختلفه فقد قرر أن يحب مايعمل حتى يعمل مايحب، هو مجرد بائع فريسكا بصندوق صغير على كتفه ولكن ذو ملابس أنيقة وهيئة مرتبة.

وأضاف يوسف، خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج، أنه يقصد من ارتداء زيه الكلاسيكي خلال عمله، تغيير نظرة المجتمع عن البائع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا