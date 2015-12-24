لو عاوز تخس.. خليك فى الرياضة وابعد عن أعشاب التخسيس

أعشاب التخسيس متعددة الأنواع انتشرت فى الآونة الأخيرة بكثرة، غير أن الأطباء يحذرون دائما من الأضرار الصحية المصاحبة لها، لتظل ممارسة الرياضة أفضل الطرق الآمنة لإنقاص الوزن. أعشاب التخسيس خطر على الصحة

>الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد، ورئيس قسم التغذية الإكلينيكية فى مستشفى دار الشفاء، يؤكد أن هذه الأعشاب غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، وأنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة، فضلا عن أنها لا تقلل الوزن. أضرار تناول أعشاب التخسيس

>أضاف دكتور أسامة أن تناول الأعشاب الخاصة بالتخسيس المتواجدة عند العطارين والتى يذاع عنها فى الفضائيات ضارة جدا، لأن العشب مجهول المصدر، كما أن معظمها أعشاب ملينة، وغير مجهزة بشكل علمى صحيح، ولذا تشكل خطرا كبيرا على صحة الجهاز الهضمى وتتسبب فى الإمساك المزمن. الأطعمة الصحية والرياضة أفضل طرق التخسيس

>يضيف استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أنه لا يوجد حلول سحرية للتخلص من الوزن الزائد، ولا بديل عن النظام الصحى المتوازن مع ممارسة الرياضة للحصول على الرشاقة والتمتع بالوزن الصحى.

شبكةعيونالإخبارية

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