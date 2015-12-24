أخبار عاجلة

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط -
الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال -
السودان يفرض تأشيرة دخول على المصريين الذكور من سن 18 إلى 50 عاما -
تجربتي في فقدان شحوم المؤخرة و الفخذين شاركوني نجاحي -
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك -
المشروب السحري لسد الشهية و تنقية البشرة و طرد الغازات -
«شيفروليه» تستعين بالجامعات لتطوير سيارتها «بولت» ذاتية القيادة -
ننتظرها في 2021.. أحدث جهود الشركات العالمية في السيارات ذاتية القيادة -
اجتماع عاجل لفريق عمل وقف اطلاق النار في سوريا اليوم بجنيف -
اجتماع عاجل لمجموعة العمل الدولية حول سوريا بطلب من موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

75 أسرة يطالبون الحكومة بتمكينهم من شقق تعاقدوا عليها منذ 4 سنوات ببسيون

Google+ Print
75 أسرة يطالبون الحكومة بتمكينهم من شقق تعاقدوا عليها منذ 4 سنوات ببسيون 75 أسرة يطالبون الحكومة بتمكينهم من شقق تعاقدوا عليها منذ 4 سنوات ببسيون
ناشدت 75 أسرة من المتقدمين للحصول على شقق بالمساكن الشعبية بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لحل أزمتهم مع مجلس مدينة بسيون بعد أن تم حرمانهم من الحصول على شقق بالمساكن وإعطائها لأشخاص آخرين.

وقال لطفى نصر، أحد المتضررين أنه و75 أسرة آخرين دفعوا مبلغ 5 آلاف جنيه، لمجلس المدينة منذ عام 2008 – 2009 بعد إعلانهم عن إنشاء مساكن للشباب مضيفا :"بعد 4 أعوام انتظار طالبتنا الوحدة المحلية بدفع 120 جنيه لحساب بنك الإسكان عن طريق البريد ليتم استكمال الشروط الجديدة لمساواتنا بالمتقدمين الجدد فى الدفع وبعد ذلك تم فتح الإعلان عن التقدم للحصول على شقق أخرى تحت شروط أخرى ومسمى آخر، وحالياً خاطبوا المتقدمين الجدد فى 2015 باستكمال إجراءات التقديم ونحن لم يبت فى أمرنا رغم أننا من المتقدمين قبلهم ولنا الأحقية، متسائلا من المستحق؟ المتقدمين منذ سنوات سابقة أم المتقدمين حديثاً".

وتساءل محمد رضوان عن المبالغ التى تم دفعها وما مصيرها على مدار الأربع سنوات؟ ولماذا طالبونا بدفع 120 جنيه استكمالاً فى شهر إبريل 2015 لذلك قمنا بتقديم شكاوى لرئاسة الوزراء والنيابة الإدارية وتم التحقيق معنا فى القضية رقم 1554 لسنة 2015.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة