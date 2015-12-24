75 أسرة يطالبون الحكومة بتمكينهم من شقق تعاقدوا عليها منذ 4 سنوات ببسيون

ناشدت 75 أسرة من المتقدمين للحصول على شقق بالمساكن الشعبية بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لحل أزمتهم مع مجلس مدينة بسيون بعد أن تم حرمانهم من الحصول على شقق بالمساكن وإعطائها لأشخاص آخرين.

وقال لطفى نصر، أحد المتضررين أنه و75 أسرة آخرين دفعوا مبلغ 5 آلاف جنيه، لمجلس المدينة منذ عام 2008 – 2009 بعد إعلانهم عن إنشاء مساكن للشباب مضيفا :"بعد 4 أعوام انتظار طالبتنا الوحدة المحلية بدفع 120 جنيه لحساب بنك الإسكان عن طريق البريد ليتم استكمال الشروط الجديدة لمساواتنا بالمتقدمين الجدد فى الدفع وبعد ذلك تم فتح الإعلان عن التقدم للحصول على شقق أخرى تحت شروط أخرى ومسمى آخر، وحالياً خاطبوا المتقدمين الجدد فى 2015 باستكمال إجراءات التقديم ونحن لم يبت فى أمرنا رغم أننا من المتقدمين قبلهم ولنا الأحقية، متسائلا من المستحق؟ المتقدمين منذ سنوات سابقة أم المتقدمين حديثاً".

وتساءل محمد رضوان عن المبالغ التى تم دفعها وما مصيرها على مدار الأربع سنوات؟ ولماذا طالبونا بدفع 120 جنيه استكمالاً فى شهر إبريل 2015 لذلك قمنا بتقديم شكاوى لرئاسة الوزراء والنيابة الإدارية وتم التحقيق معنا فى القضية رقم 1554 لسنة 2015.



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