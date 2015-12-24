ماس كهربائى يتسبب فى احتراق منزل بطما فى سوهاج دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بمنزل مزارع ويقيم بناحية قرية الهيشة دائرة مركز طما بسبب ماس كهربائى دون وقوع خسائر بالأرواح.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغاً من العميد جلال أبو سحلى مأمور مركز شرطة طما يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب، رئيس فرع بحث الشمال، والرائد أحمد خلف، رئيس مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بناحية الهيشة - دائرة المركز بحوش ملحق بمنزل "محمد أ . س . س" 60 سنة مزارع، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فا احتراق كمية من البوص والتبن وباب خشبى.

وبسؤال صاحب المنزل أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونفي الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5743 إدارى المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة.‏