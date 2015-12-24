اليوم.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 30 متهماً بقضية خلية أوسيم الإرهابية

تستكمل اليوم الخميس الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، جلسة محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور و القانون وتهدف للإعتداء على الممتكلات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى مستخدمةً فى ذلك العنف و الإرهاب، وتهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة " فضلاً عن اتهام المتهمين السابع و العاشر و الحادى عشر و الثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة .

وبرز فى قائمة الاتهامات استهداف منزل المستشار "فتحى البيومى" على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى "، حيث تم وضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله، إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الإنفجار لداخل المنزل.