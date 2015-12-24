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8نصائح للتخلص من الكرش.. أهمها تناول الزبادى

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8نصائح للتخلص من الكرش.. أهمها تناول الزبادى 8نصائح للتخلص من الكرش.. أهمها تناول الزبادى
"" مشكلة يعانى منها الكثير، كما يعرض صاحبه للإصابة بالأمراض كالقلب وارتفاع نسبة الكولسترول والسكر، والضعف الجنسى، وفى هذا الموضوع نقدم عدة نصائح للتخلص منه.

الكرش وتأثيره على الصحة


>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن بروز البطن "الكرش" له الكثير من الأضرار الصحية، كالإصابة بأمراض القلب والسكر وحدوث ضعف الانتصاب للرجل، والإصابة بالسكر والكولسترول وتجلطات الدم.

ويتابع حلمى أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يخضعون للكثير من الحيل التى تساعدهم على التخلص من "الكرش"، وبعضها أفادهم والبعض الآخر لم يعالج "الكرش" بالطريقة المطلوبة لأنها حيل غير صحية.

نصائح للتخلص من الكرش


>يوضح استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة التى تعالج بروز البطن "الكرش"، ومنها:
>1- الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.
>2- تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والتى تحتوى على الخضراوات والفواكه تخلصك من الوزن الزائد بشكل كبير.
>3- التقليل من تناول المكرونة والأرز والخبز.
>4- تجنب تناول المسليات كاللب والسودانى والمياه الغازية.
>5- استبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة بالمشوية.
>6- ابتعد عن حلويات اللحوم كالمخ والكوارع والممبار.
>7- التقليل من تناول السكر أفضل وسيلة للتخلص من الكرش.
>8- الإكثار من تناول الزبادى والألبان أثناء اتباعك للأنظمة الغذائية يساهم بشكل كبير فى التخلص من الكرش.

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مصر 365

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