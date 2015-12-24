اليوم.. "الكاثوليك" و"السريان" و"الأسقفية" يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

تبدأ الكنائس احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربى، اليوم الخميس، حيث تٌعيِد الكنائس الكاثوليكية ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر كل عام، ويرأس البطريرك إبراهيم إسحاق القداس مساء اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، بحضور مندوب رئاسة الجمهورية.

كما تحتفل الكنيسة الأسقفية بالعيد، ويترأس المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال إفريقيا، القداس بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، بالزمالك.

أما كنيسة السريان الأرثوذكس، فتعيد اليوم أيضًا بكنيستها الكبرى فى "غمرة" بحضور مندوبى الكنيسة الأرثوذكسية وائتلاف أقباط مصر .

من جانبه قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، لـ"اليوم السابع"، إن الكنائس المصرية أبلغت وزارة الداخلية ببرامج الاحتفال وتوقيته لكى يتم التعاون الأمنى وتكثيف التواجد الشرطى أمام الكنائس ليلة عيد الميلاد، مؤكدًا أن الإجراء روتينى دون أى تدابير إضافية.

قوات أمن السويس تكثف تواجدها أمام الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد