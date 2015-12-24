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تكدس المخلفات الطبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بعد تعطل أجهزة حرقها

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أدى تعطل أجهزة حرق المخلفات الطبية بشركة النهضة المنوط بها رفع القمامة من محافظة الإسكندرية، إلى تكدس المخلفات الطبية داخل المستشفيات التى تعاقدت مع الشركة، وفى مقدمتها المستشفيات الجامعية و بعض المستشفيات الخاصة.

من جانبه قال المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة النهضة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن الاجهزة تعطلت منذ 3 أيام، و تم التغلب على المشكلة حيث يعمل حاليا جهازين و جار إصلاح الجهاز الثالث المعطل بتوفير قطع غيار قادمة من فرنسا الأسبوع المقبل.

و أوضح " الخولى " أنه تمت إزالة المخلفات الطبية من مستشفى الشاطبى للأطفال التابع لجماعة الإسكندرية ، و جار حاليا إزالة المخلفات من المستشفى الجامعى ، مشيرا إلى الدفع بسيارة لرفع المخلفات الطبية ، كما أكد أنه سيتم الدفع اليوم بسيارتين لإخلاء المخلفات من المستشفى بالكامل.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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