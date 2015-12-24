تكدس المخلفات الطبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بعد تعطل أجهزة حرقها

أدى تعطل أجهزة حرق المخلفات الطبية بشركة النهضة المنوط بها رفع القمامة من محافظة الإسكندرية، إلى تكدس المخلفات الطبية داخل المستشفيات التى تعاقدت مع الشركة، وفى مقدمتها المستشفيات الجامعية و بعض المستشفيات الخاصة.

من جانبه قال المهندس أسامة الخولى، المدير التنفيذى لشركة النهضة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن الاجهزة تعطلت منذ 3 أيام، و تم التغلب على المشكلة حيث يعمل حاليا جهازين و جار إصلاح الجهاز الثالث المعطل بتوفير قطع غيار قادمة من فرنسا الأسبوع المقبل.

و أوضح " الخولى " أنه تمت إزالة المخلفات الطبية من مستشفى الشاطبى للأطفال التابع لجماعة الإسكندرية ، و جار حاليا إزالة المخلفات من المستشفى الجامعى ، مشيرا إلى الدفع بسيارة لرفع المخلفات الطبية ، كما أكد أنه سيتم الدفع اليوم بسيارتين لإخلاء المخلفات من المستشفى بالكامل.

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