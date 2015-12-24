تداول مقطع فيديو لحفل خطوبة "أصغر عروسين" فى مصر

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مقطع فيديو لخطوبة طفلين فى مصر ، بناء على وصية الأهل، ويظهر بالفيديو قيام منظم الحفل "النبطشى"بدعوة العريس والعروس للرقص قائلاً:"ربنا يتمم على خير ..عقبال الليلة الكبيرة".

جدير بالذكر، أنه هذا ليس المشهد الأول بالمجتمع المصرى، حيث سبق وتناول الإعلام تلك القضية عندما انتشر مقطع فيديو لخطبة الشاب وجيه خالد البنا ابن الـ17 عاما للطفلة نهى ذات الـ11 عاما.