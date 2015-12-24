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تداول مقطع فيديو لحفل خطوبة "أصغر عروسين" فى مصر

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تداول مقطع فيديو لحفل خطوبة "أصغر عروسين" فى مصر تداول مقطع فيديو لحفل خطوبة "أصغر عروسين" فى مصر
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، مقطع لخطوبة طفلين فى ، بناء على وصية الأهل، ويظهر قيام منظم الحفل "النبطشى"بدعوة العريس والعروس للرقص قائلاً:"ربنا يتمم على خير ..عقبال الليلة الكبيرة".

جدير بالذكر، أنه هذا ليس المشهد الأول بالمجتمع المصرى، حيث سبق وتناول الإعلام تلك القضية عندما انتشر مقطع فيديو لخطبة الشاب وجيه خالد البنا ابن الـ17 عاما للطفلة نهى ذات الـ11 عاما.

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فرح اصغر عروسين في مصر النهارده =Dانا هسأل سؤال لكل بنت متخطبتش ولا اتجوزت احساسك ايه لو معزمة فى الفرح دا :D

Posted by Hamada Barbary on Wednesday, December 23, 2015

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مصر 365

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