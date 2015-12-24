رئيس البرلمان الليبى يهنئ أبناء شعبه بالذكرى الـ 64 لعيد الاستقلال

هنأ رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى، الليبيين بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال ليبيا، متمنيا ان تتحقق طموحات وإرادة الشعب فى استقرار البلاد ووحدة أراضيه.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى عبد الكريم المريمى، إن المستشار عقيلة أعرب عن أمنياته فى ذكرى الاستقلال بتحقيق الليبيين الانتصار على الإرهاب وبناء مؤسساته المدنية والقضائية والأمنية والعسكرية وأن تستقر الاوضاع في البلاد وينعم الليبيون تحت راية الحرية والديمقراطية والعدالة.

ويصادف اليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر ديسمبر عيد استقلال ليبيا الرابع والستين وتحررها من الاستعمار، بعد ملحمة من الكفاح المرير خاضها الشعب الليبى وقدم فيها قرابة نصف تعداده شهداء في سبيل حرية بلادهم واستقلالها عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد على امتداد عقدين من الزمن مجسدة الوحدة الوطنية وإصرار الليبيين على تحرير بلادهم من الاحتلال الإيطالى.

وخاض الشعب الليبى العديد من المعارك السياسية فى المحافل الإقليمية والدولية كافة والتى تُوجت بإعلان الاستقلال فى مثل هذا اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1951.

ففى مثل هذا اليوم قبل 64 عاما أعلن الأمير"إدريس السنوسى" من شُرفة قصر المنار بمدينة بنغازى للعالم وللشعب الليبى، أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة، تتويجا لنضال الشعب الليبى وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة.