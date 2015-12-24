أستاذ باطنة يحذر: وجود صديد بالبول قد يعد مؤشرا للإصابة بالفشل الكلوى

الفشل الكلوى أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها البعض نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، كما أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة التى يظن الكثيرون أنها أحد أعراض المرض.

>الفشل الكلوى

>يقول دكتور أمين رشدى أستاذ الباطنة والكلى، إن الفشل الكلوى هو عدم قدرة الكليتين على القيام بوظائفهما الطبيعية بالجسم، مما يتسبب فى تعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية العديدة . خطورة وجود صديد أو دم بالبول

>استكمل د. أمين قائلا: " الفشل الكلوى أحد الأمراض التى ليس لها مقدمات كمؤشر لحدوث فشل بالكليتين، إلا أن هناك بعض الملاحظات التى يجب أن تأخذ فى الاعتبار فى حالة ملاحظة وجودها، مثل ظهور صديد أو دم بالبول، وهو ما قد يعد أحيانا مؤشرا للإصابة بالفشل الكلوى .

>نصائح ضرورية

>لذلك ينصح د. أمين بضرورة الذهاب للطبيب المختص فى حالة ملاحظة وجود صديد أو دم بالبول لإجراء الكشف الإكلينكى والفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

شبكةعيونالإخبارية

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