"الصيادين" بكفر الشيخ تطالب بالإفراج عن 16 صياداً محتجزين بتونس

قال أحمد نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، إن نقابة الصيادين تناشد القيادة السياسية بالتدخل للإفراج عن مركب الصيد "أبو أشرف" والـ 16 صيادا المحتجزين بتونس.

وأضاف نصار، فى تصريحات صحفيه له، أن القوات البحرية التونسية ألقت القبض على مركب الصيد "أبو أشرف" وعلى متنه 16 صياد جميعهم من برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ، بتهمه اختراق المياه الاقليمية التونسية بدون تصريح.

وقال نصار، إن مركب الصيد انطلقت فى رحلة صيد من بوغاز رشيد منذ عشرة أيام متجهة لجزيرة مالط، واضطرت للجنوح ناحية المياه الإقليمية التونسية لسوء الأحوال الجوية، وألقت القوالت التونسية القبض على الصيادين واحتجاز المركب.

وأضاف نصار:" من بين الصيادين المحتجزين محمد السيد فراج ،حسنى على البدوي ، غالي احمد اسماعيل الصباغ ، جوده ممدوح عبد الستار عرفه ، جمعه حسن شحاته ، سعيد محمد القاضي ، على محمد لزم ، شوقي محمد الزهيري ، أحمد أحمد موسى عبيد ، محمد سعيد الشهبه ، رامي على لزم".