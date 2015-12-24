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بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بـ"مولد النبى" فى الغربية

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بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بـ"مولد النبى" فى الغربية بالصور.. الطرق الصوفية تحتفل بـ"مولد النبى" فى الغربية
نظمت الطرق الصوفية بالغربية، احتفالات مساء أمس الأربعاء، احتفالا بمولد النبى محمد "صلى الله عليه وسلم"، وإحياء لذكرى مولده.

وتنوعت الاحتفالات بين حلقات الذكر والمسيرات، وترتيل الأوراد والأذكار، بينما حرص العديد من أتباع الطرق الصوفية، على تنظيم مسيرات بالرايات والسيوف، وسط مكبرات صوت عالية تردد الأذكار والأوراد الخاصة بكل طريقة .

وشارك المئات من الأهالى في المسيرات الاحتفالية علي مدار الليلة، التى بدأت عقب صلاة المغرب واستمرت حتي منتصف الليل، بينما أقام العديد منهم حلقات ذكر بعضها فى المساجد وبعضها في الساحات العامة من خلال كبار المشايخ والمداحين .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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