نقيب أطباء كفر الشيخ يحيل ملف الطفل ضحية الإهمال للنقابة العامة

قال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ إنه كلف الدكتور إيهاب هيبة رئيس لجنة الشكاوى بالنقابة، بتحويل ملف الطفل ياسين أحمد محمد مروان ضحية الإهمال الطبى بحضان الدلتا للنقابة العامة للأطباء، للوقوف على حقيقة الواقعة ومحاسبة المقصرين.

وأضاف أبو سمرة فى تصريحات صحفية أنه تلقى شكوى من والد الطفل ياسين الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن مروان، حول هذه الواقعة، متهما مسئولى حضان الدلتا بالإهمال والتقصير، الأمر الذى أدى إلى تعرض الطفل لحالة صحية سيئة نتج عنها إصابته بجلطة فى الذراع اليمنى للطفل أدت إلى بتره.

وتابع، الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن مروان والد الطفل ياسين، أن محمد الشنديدى ومحمد عبد الرحمن وكيلى نيابة قسم أول المنصورة، قررا استدعاء مسىولى حضان الدلتا بمدينة كفر الشيخ، عن طريق مخاطبة نيابة بندر كفر الشيخ.

يذكر أن والد الطفل ياسين تقدم ببلاغ ضد مسئولى حضان الدلتا حمل رقم رقم 15022 لسنة 2015 إدارى نيابة قسم أول المنصورة، وبمحضر بتر رقم 51 أحوال قسم أول، والخاص ببتر ذراع نجله ياسين بمعرفة قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعى بالمنصورة، عقب نقل الطفل من حضان الدلتا بعد الإهمال الطبى الذى أدى لبتر ذراع الطفل المتوفى بمستشفى جامعة المنصورة.