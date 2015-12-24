محافظ كفر الشيخ يعلن إنشاء حضانة بأجر رمزى ومجانية لغير القادرين

زادت المخاوف فى محافظة كفر الشيخ عقب واقعتين بحضانتين الأولى بحضان الدلتا التى تسبب الإهمال فيه لبتر ذراع ياسين أحمد مروان عمره أسبوعين وأدت لوفاته، والواقعة الثانية الطفل صالح محمد أبو زامل من فوه الذى أصيب بضمور فى خلايا المخ وارتخاء فى العضلات والإصابة بعجز كلى بنسبة 65% بسبب عدم استكمال علاجه من الصفراء، وتم إخراجه من وحدة الحضان بمستشفى فوه للتأمين الصحى.

أعلن الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التبرع لإنشاء حضانة مركزية موسعة للأطفال حديثى الولادة لحمايتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم تحمل اسم حضانة "أطفالنا أمانة"، مشيرًا إلى أنه يعكف على دعم الحضانات بالمستشفيات الحكومية، لاستيعاب الأطفال المترددين عليه يوميًا، إلا أن ضعف الإمكانيات المادية يقف حائلًا أمامه.

وأضاف المحافظ أنه وافق على الاقتراح المقدم من أحد أبناء المحافظة العاملين بإحدى الدول العربية بشأن فتح باب التبرع لإنشاء هذه الحضانة، مؤكداً أنه سيتم دخول الأطفال بأجر رمزى، ومجانًا للحالات غير القادرة.

وقال المحافظ إن بعض الأشخاص استغلوا قلة عدد الحضانات الحكومية لإنشاء حضانات خاصة بأسعار باهظة، مضيفًا أن هؤلاء الأشخاص لم يعيروا أى اهتمام بشأن توفير كوادر طبية لديها الخبرة فى التعامل مع هؤلاء الأطفال.

واستطرد عبد الواحد أنه سيتم تدريب العاملين من أطباء وتمريض وعمال على أعلى مستوى وتحت إشراف مستشفى طبى متخصص، للعمل فى هذه الحضانة خلال فترة إنشائها.

وناشد المحافظ أهالى المحافظة للمساهمة والتبرع لإنشاء الحضانة، وألا يتأخر أحد دقيقة فى التبرع على حساب المحافظة بالبنك الأهلى المصرى تحت حساب رقم (11000513156)، على أن يتم إرسال رقم الإيداع إلى ديوان عام المحافظة، مؤكدًا نحن نسابق الزمن لإنقاذ أطفال هم فى أمس الحاجة لمساعدتنا جميعًا.