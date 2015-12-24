تعرفى على أهم المشاكل الصحية فى فترة الحمل أهمها الإمساك وألم المفاصل



>الحمل إحدى الفترات الصعبة التى تمر بها المرأة، نظرا لتعرضها لبعض المشاكل الصحية المرتبط حدوثها بتلك المرحلة . أهم المشاكل الصحية فى فترة الحمل

>يقول دكتور محمد عبد المنعم حجازى، أخصائى أمراض النساء والتوليد، إن كثيرا من النساء الحوامل تعانين من التعرض لبعض المشاكل الصحية الخاصة بفترة الحمل وأهمها : الإمساك فى فترة الحمل

>الإمساك أحد أكثر المشاكل الصحية التى تعانى منها أغلب النساء فى فترة الحمل نتيجة حدوث التغيرات الهرمونية والفسيولوجية التى تعترى جسدها .

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>ألم المفاصل والعمود الفقرى فى الحمل

>تعانى النساء الحوامل من الإصابة بألم المفاصل والعمود الفقرى بسبب وزن الجنين وحجمه، الذى يمثل حملا زائدا على المفاصل والظهر. نصائح ضرورية لفترة الحمل

> ينصح د. محمد بضرورة اهتمام النساء الحوامل بتناول الأغذية الصحية الغنية بالألياف الغذائية، والمتواجدة فى الخضراوات والفواكه، لتجنب تعرضها لمشاكل الإمساك، كما يجب الاهتمام بالحصول على قسط جيد من الراحة وعدم بذل مجهود بدنى كبير لتفادى مشاكل ألم المفاصل والعمود الفقرى.

شبكةعيونالإخبارية

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