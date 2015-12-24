بعد تصريحات "جنينة".. هاشم ربيع: أجهزة مكافحة الفساد "غير موجودة"

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، تعليقا على ما أعلنه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بـ"أن 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015"، إن حجم الفساد فى البلاد كبير جدا، ويكشف عن تقصير فى مكافحته.

وأضاف هاشم ربيع، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ذلك الرقم يشير إلى أن الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد "غير موجودة ، وغائبة عن تلك التقارير الرقابية"، لافتا إلى ارتفاع حجم التهرب الضريبى، والفساد فى المناقصات والصناديق الخاصة.

كان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قال إنه من الصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، مضيفا: "ولكننا من خلال التقارير الرقابية التى يشرف عليها أعضاء الجهاز يمكننا أن نقول بأن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 مليار جنيه "، مضيفا لـ"اليوم السابع" أن أعضاء "المركزى للمحاسبات" يقومون بتبادل التقارير الرقابية على مدى السنة بينهم وبين المسئولين فى الجهات الحكومية.

- رئيس "المركزى للمحاسبات" فى أخطر تصريحات لـ"اليوم السابع".. 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى 2015.. هشام جنينة: تأخرنا فى تقارير مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الحالية.. وآخر التقارير كان عن فترة المعزول

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