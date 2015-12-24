محمود التهامى: "أحيى المولد بالإسكندرية وليس لى علاقة بإزالة مسرح الحسين"

أكد الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، أن ما نشر بإزالة الأمن لمسرحه أمام الباب الأخضر بجامع الحسين فى احتفالات المولد النبوى غير صحيح، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه متواجد حاليا فى محافظة الإسكندرية لإحياء إحدى الليالى بمناسبة المولد النبوى.

وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أحد المتصوفة أقام المسرح وأشاع بين المريدين أن التهامى سيحى الليلة لجذب عدد كبير من الجمهور، كما أبلغ الأمن بذلك حتى يحصل على التصريح ونجح فى ذلك، وبعد أن تبين لرجال الأمن عدم حضور التهامى، قاموا بإزالة المسرح.