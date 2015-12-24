الطريقة الشبراوية:السلفيون يحرمون احتفال المولد النبى ويحللون جهاد النكاح

انتقد عبد الخالق الشبراوى ، شيخ الطريقة الشبراوية، تصريحات عضو بالدعوة السلفية والذى زعم أن "احتفالات المولد النبوى تقام وسط دخان الحشيش والبانجو" ، مضيفا فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" السلفيون يحرمون الاحتفال بالمولد النبى ويحللون جهاد النكاح " .

وتابع:" مصر كلها تعيش فى محبة وود ، ولم تظهر الخلافات فى المجتمع إلا بظهور هذه الفئة الضالة التى تسمى نفسها بالسلفيين والإخوان الإرهابية".

وأضاف "الشبراوى" :" السلفيون يضللون الشعب بكلمة السلف رغم عدم وجود علاقة لهم بالسلف الصالح" ، ووجه "الشبراوى" رسالة إلى السلفيين قائلا:" اتقوا الله فى مصر ، وتوبوا إلى الله حتى ترجع سماحة الإسلام لكم " مؤكدا أن الأزهر الشريف يجيز الاحتفال بالمولد النبوى .

وكان عضو الدعوة السلفية سخر من الاحتفالات بمولد النبى التى تقام فى مصر، زاعما أنها تقام وسط دخان الحشيش والبانجو، فى مخالفة صريحة لمرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية، الذى اعتبر الاحتفال بالمولد النبوى أفضل الأعمال.

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