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بالصور.. نقابة المأذونين الشرعيين بواسطى بنى سويف تحتفل بالمولد النبوى

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بالصور.. نقابة المأذونين الشرعيين بواسطى بنى سويف تحتفل بالمولد النبوى بالصور.. نقابة المأذونين الشرعيين بواسطى بنى سويف تحتفل بالمولد النبوى
نظمت نقابة المأذونين الشرعيين ، بمدينة الواسطى ، شمال محافظة بنى سويف ، اليوم الأربعاء ، احتفالية كبرى بمناسة ذكرى المولد النبوى الشريف .

شمل الحفل فقرات شعر بذكرى المولد النبى الكريم، وتواشيح وأذكار دينية ، كما تم إجراء قرعة لاختيار 4 مأذونين شرعيين من أصل 22 مأذونا، للفوز بعمرة، وفاز الشيخ طه نصار مأذون ناحية أطواب، الشيخ عبدالله قرنى مأذون ناحية بنى حدير، الشيخ عبدالسلام حامد مأذون ناحية كوم أبو راضى ، والشيخ حسن ياسين مأذون ناحية الواسطى .

شهد الحفل الذى أشرف عليه محمد الخولى رئيس مجلس إدارة النقابة، هانى سرحان نائب رئيس مجلس الإدارة ، ومحمد على أمين الصندوق ، حضور المحاسب محمد السكرى رئيس مدينة الواسطى ، العميد هشام غريب مأمور مركز شرطة الواسطى، والنائب عصام خلاف ، إسلام عامر نقيب المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية، الشيخ رمضان السيسى مدير إدارة أوقاف الواسطى ، كابتن معتز حامد لاعب نادى المقاولين السابق، وقدم الحفل المذيع بقناة الصعيد شوقى السباعى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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