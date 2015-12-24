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بالصور.. تكريم عدد من العاملين والمحالين للمعاش بجامعة قناة السويس

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بالصور.. تكريم عدد من العاملين والمحالين للمعاش بجامعة قناة السويس بالصور.. تكريم عدد من العاملين والمحالين للمعاش بجامعة قناة السويس
كرم الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس عددا من العاملين بالجامعة والمحالين للمعاش من قطاع شئون البيئة، وذلك فى بداية اجتماع مجلس البيئة وبحضور جميع أعضاء المجلس.

تم تكريم كل من المحاسب سمير النجار مدير عام الشئون المالية والمحاسب طلعت أبو شعيشع مدير الحسابات الخاصة بالجامعة، ومن المحالين للمعاش تكريم محمد متولى مدير المخازن السابق ونجلاء كامل محمد فرحات مدير إدارة أداء وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص وهدى عباس رئيس قسم أداء وتقييم الوحدات ذات الطابع الخاص وسيد محمد إبراهيم إدارة الاتصالات والمؤتمرات وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد الدكتور عاطف أبو النور أن كلمة الشكر التى نقدمها للعاملين الذين أفنوا سنوات العمر فى العمل ووصلوا إلى ربيع العمر هى هذه الشهادة التى نعبر من خلالها عن تقديرنا لسنوات العمل التى قضوها فى خدمة الجامعة.

كما قدم التهنئة إلى الدكتور عبد الرؤوف مصطفى لتعيينه عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة أمانى خضير لحصولها على الأستاذية.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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