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بالصور..مديرية أمن البحيرة توزع حلوى "مولد النبى" على المواطنين بالشوارع

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بالصور..مديرية أمن البحيرة توزع حلوى "مولد النبى" على المواطنين بالشوارع بالصور..مديرية أمن البحيرة توزع حلوى "مولد النبى" على المواطنين بالشوارع
احتفلت، اليوم الأربعاء، مديرية أمن البحيرة بذكرى المولد النبوى الشريف، حيث قام اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة يرافقه اللواء جمال متولى مساعد مدير الأمن والمقدم محمد السكرى مدير العلاقات العامة بمديرية أمن البحيرة بتوزيع حلويات المولد على المواطنين فى شوراع مدينة دمنهورلأول مرة.

ومن جانبه، أكد اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، فى تصريحات صحفية، أن هذه المبادرة تأتى تفعيلا للدور المجتمعى لهيئة الشرطة وتوطيد أطر التواصل مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الشرطة والمجتمع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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