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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دعم مصر" غير شرعى و"عودة للصوت الواحد"

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إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دعم مصر" غير شرعى و"عودة للصوت الواحد" إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس":"دعم مصر" غير شرعى و"عودة للصوت الواحد"
شن الإعلامى إبراهيم عيسى، هجوماً على ائتلاف دعم ، معتبراً أنه "غير شرعى" وعودة للصوت الواحد والحزب الوطنى المنحل مرة أخرى.

واعتبر "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ضم عضو مجلس النواب، بين الهيئة البرلمانية للحزب والائتلاف "ولاء مزدوج وبدعة وجنون ومخالفة لكل الوائح والقوانين".

وقال عيسى:"هذا ائتلاف غير شرعى مبنى على الخطأ، وإعادة إنتاج للمنهج القديم والوطنى المنحل والصوت الواحد، والبعض يسعى لشرعنته من خلال ترزية قوانين غير شطار..لم يتركوا شىء مما أوصلنا لـ 25 يناير".

وتابع: "المشهد يعود بنا للخلف، وائتلاف دعم الدولة يهز الدولة وبيبهدلها، وما يحدث إعادة مرة أخرى لنفس الحالة السياسية لما قبل 25 يناير، وماحدش ينتظر منها حاجة غير اللى جه فى 25 يناير سياسيا"، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتقدم بمشروع تنموى اقتصادى للأمام بينما أجهزة الدولة تمضى إلى الوراء وتعود إلى الماضى بالمشروع البرلمانى السياسى المصرى.


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مصر 365

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