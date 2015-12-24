بالصور.. السفير البريطانى يوزع حلوى المولد النبوى على العاملين بالسفارة

وزع جون كاسن سفير بريطانيا بمصر، حلوى المولد النبوى الشريف على العاملين بالسفارة وأبنائهم، صباح اليوم الأربعاء، تزامناً مع ذكرى مولد الرسول الكريم.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صوراً للسفير برفقة العاملين، وكتبت:"السفير البريطانى جون كاسن يوزع حلاوة المولد الشريف على العاملين بالسفارة وأبنائهم".

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