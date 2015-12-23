هل سمعتي عن القناع الأسود من قبل ؟إليكي طريقة عمله وتأثيره الرهيب علي البشرة

تعد بشرتك من أهم الأماكن الحساسة لديكي حيث تصاب بالعديد من المشاكل والتي يكون سببها الحقيقي هو التلوث البيئي أو الأتربة والرياح المحملة بالأتربة أو أشعة الشمس الضارة التي تضر ببشرتك وخلاياها وتسبب البقع السمراء وذبول البشرة وشحوبها مما يؤثر ذلك بالسلب علي نفسيتك وتحتارين في الطريقة التي يجب أن تتعاملي بها مع بشرتك الحساسة التي كثرت مشاكلها وفي الغالب تلجأين لإستخدام منظفات البشرة والمرطبات الصناعية التي في بعض الأحيان تأتي بنتائج عكسية علي غير المتوقع منها

ولكن هل سمعتي من قبل عن القناع الأسود وتأثيره الرهيب علي البشرة ؟ولماذا سمي بهذا الإسم ؟

سمي القناع الاسود بذلك الإسم نظرا لأنه مصنوع أساسا من العسل الأسود والذي يكسبه اللون الأسود لذلك سمي بذلك الإسم وأما عن تأثيره علي البشرة فإن تأثيره رهيب جدا حيث يعمل العسل الأسود علي القضاء علي مشكلات البشرة المختلفة والتي يعجز عن حلها المستحضرات الطبية كالجفاف وحب الشباب والتجاعيد والهالات السوداء تحت العين وأما عن طريقة تحضيره فهي كالآتي-

سوف تحتاجين إلي ما يلي –

ملعقتين من العسل الأسود

علبة زبادي

ملعقة من الحليب

عصير ليمون طازج بمقدار ملعقة

والطريقة كالآتي-

قومي بتنظيف بشرتك بالماء الدافئ وجففيها جيدا

في وعاء قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها البعض وإخلطي المزيج جيدا حتي تمتزج جميع المكونات جيدا

قومي بوضع المزيج الذي قمتي بتحضيره في الثلاجة مدة ساعة كاملة

قومي بوضع الماسك المعد سابقا علي بشرتك مع تفادي منطقة العينين وفي حالة الملامسة يجب غسل العينين جيدا

بعد إنقضاء نصف ساعة كاملة قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وتجفيفه جيدا

أعيدي الكرة حوالي مرتين بالأسبوع

مع المداومة علي إستعمال الماسك الأسود سوف تلاحظين الفارق الكبير علي بشرتك قبل وبعد الإستعمال

شبكةعيونالإخبارية

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