"حبيبى داعشى " إصدار إلكترونى لـ / هاجر عبد الصمد

أسماء بركة



أصدرت الكاتبة هاجر عبد الصمد روايتها الأولى " حبيبى داعشى " نشر إلكترونى التى تتحدث من خلالها عن تنظيم داعش من خلال سرد الأحداث الإجتماعية والسياسية والرومانسية فى مزيق متناسق متكامل ، ويمكن تحميلها من خلال موقع الجود ريدز و الميديا فاير و فورريد و ketab4pdf وأخيراً موقع الراعى للبحوث والكتب

يُذكر أنا الكاتبة من مواليد أكتوبر 1989، القاهرة/مصر ، حاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات 2010 جامعة المنصورة ، تعمل مصمم جرافيك وويب، لها عدد من القصص القصيرة عبر الحساب الخاص بها على موقع الجودريدز ومدونة الوردبريس وبها أيضاً بعض من المقالات ، شاركت فى كتاب " ألوان " كتاب جماعى صادر عن دار ليان للنشر والتوزيع – 2015- والذى سيتواجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابعة والأربعين لعام 2016 .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads