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"حبيبى داعشى " إصدار إلكترونى لـ / هاجر عبد الصمد

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"حبيبى داعشى " إصدار إلكترونى لـ / هاجر عبد الصمد "حبيبى داعشى " إصدار إلكترونى لـ / هاجر عبد الصمد

أسماء بركة

أصدرت الكاتبة هاجر عبد الصمد روايتها الأولى " حبيبى داعشى " نشر إلكترونى التى تتحدث من خلالها عن تنظيم داعش من خلال سرد الأحداث الإجتماعية والسياسية والرومانسية فى مزيق متناسق متكامل ، ويمكن تحميلها من خلال موقع الجود ريدز  و الميديا فاير و  فورريد و  ketab4pdf وأخيراً موقع الراعى للبحوث والكتب
يُذكر أنا الكاتبة من مواليد أكتوبر 1989، القاهرة/ ، حاصلة على بكالوريوس حاسبات ومعلومات 2010 جامعة المنصورة ، تعمل مصمم جرافيك وويب، لها عدد من القصص القصيرة عبر الحساب الخاص بها على موقع الجودريدز  ومدونة الوردبريس وبها أيضاً بعض من المقالات ، شاركت فى كتاب " ألوان " كتاب جماعى صادر عن دار ليان للنشر والتوزيع – 2015- والذى سيتواجد بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته السابعة والأربعين لعام 2016 .

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