أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حلمى النمنم : التاريخ سينصف سوزان مبارك فى مشروعاتها الطبية والثقافية

Google+ Print
حلمى النمنم : التاريخ سينصف سوزان مبارك فى مشروعاتها الطبية والثقافية حلمى النمنم : التاريخ سينصف سوزان مبارك فى مشروعاتها الطبية والثقافية
قال الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الوزارة تستعد من الآن لمعرض الكتاب والذى سيبدأ 27 يناير المقبل، مؤكدا أن مملكة البحرين ضيف الشرف هذا العام بمعرض الكتاب ، مشيرا إلى أن "سوزان مبارك سينصفها التاريخ مرتين فى مشروعاتها الطبية والثقافية".

وأضاف وزير الثقافة خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه لم يتم وقف أى مشروع ثقافى دشنته سوزان مبارك ، مضيفا أن سوزان مبارك قامت بتدعيم مشروع مكتبة الأسرة ولكنها لم تخترعه.


>- وزير الثقافة: بطولات الجيش فى سيناء تحتاج إلى تجسيدها فى أفلام سينمائية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365