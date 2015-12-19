حلمى النمنم : التاريخ سينصف سوزان مبارك فى مشروعاتها الطبية والثقافية

قال الدكتور حلمى النمنم وزير الثقافة، إن الوزارة تستعد من الآن لمعرض الكتاب والذى سيبدأ 27 يناير المقبل، مؤكدا أن مملكة البحرين ضيف الشرف هذا العام بمعرض الكتاب ، مشيرا إلى أن "سوزان مبارك سينصفها التاريخ مرتين فى مشروعاتها الطبية والثقافية".إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف وزير الثقافة خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه لم يتم وقف أى مشروع ثقافى دشنته سوزان مبارك ، مضيفا أن سوزان مبارك قامت بتدعيم مشروع مكتبة الأسرة ولكنها لم تخترعه.
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