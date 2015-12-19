13 فائدة للتين أهمها تجنب نزلات البرد وتقليل فرص الإصابة بالسرطان

التين

العناصر الغذائية المهمة هى السبب فى فوائد التين

تعرف على فوائد التين

>"التين" من أهم أنواع الفواكه، ويتمتع التين بالطعم الرائع والمميز، كما أنه يحتوى على العديد من الخصائص والفوائد المهمة للصحة.>فى هذا السياق، تشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن التين من أهم الفواكه التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وذلك يرجع إلى ما يحتويه من فيتامينات مهمة كفيتامين "ب" وبعض العناصر الغذائية كالمغنسيوم والألياف والكالسيوم والبوتاسيوم.>تقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم فوائد التين الصحية، ومنها:

1- تنشيط خلايا الجسم والشعور بالنشاط والحيوية.

>2- تجنب الإصابة بالعسر الهضمى وتسهيل عملية الهضم.

>3- يقوى الجهاز المناعى ويحد من الإصابة بأمراض الشتاء كالاحتقان أو الالتهابات.

>4- تناول التين عكس الشائع يساعد على التخلص من الوزن الزائد، والحصول على الرشاقة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تساهم فى الشعور بالشبع لفترات طويلة.

>5- ينشط الأمعاء.

>6- ينظف الكبد من السموم المتراكمة داخله.

>7- يساهم فى التخلص والقضاء على الحصوات الكلوية.

>8- يحد من ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

>9- تنظيم نسبة السكر فى الدم.

>10- نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهو يعد علاجًا فعالاً للتخلص الإمساك.

>11- يحد من ارتفاع ضغط الدم.

>12- يساهم فى تقوية صحة العظام والحد من التعرض للكسور.

>13- يقلل فرص الإصابة بالسرطان وخاصة القولون.