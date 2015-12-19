المقاومة والجيش اليمنى يسيطران على مواقع هامة فى البيضاء وصنعاء

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت بسيطرة قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية على موقع استراتيجى فى محافظة البيضاء 268 كم جنوب شرق صنعاء.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية سيطرتا على منطقة "عقبة ثرة" التابعة لمديرية "مكيراس" بمحافظة البيضاء بشكل كامل عقب مواجهات عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش والمقاومة الشعبية واصلا التقدم نحو منطقة "بركان" فى نفس المديرية، "ومن المتوقع ان يتم السيطرة عليها خلال الساعات القادمة".

وفى صنعاء، تمكنت قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية من فرض سيطرتهما الكاملة على جبل "صلب" الاستراتيجى التابع لمديرية "نهم" فى ضواحى صنعاء.

ويعتبر جبل "صلب" من أهم المواقع الاستراتيجية كونه يطل على مديريات "بنى حشيش" و "ونهم" و "خولان" التابعة لمحافظة صنعاء.

يذكر أن الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية، المواليان للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، سيطرا خلال اليومين الماضيين على عدة مواقع فى محافظتى مأرب والجوف.

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