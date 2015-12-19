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90% من أسباب سرعة القذف ترجع للحالة النفسية

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90% من أسباب سرعة القذف ترجع للحالة النفسية 90% من أسباب سرعة القذف ترجع للحالة النفسية
من أكثر الأمراض الشائعة بين الرجال فيما يتعلق بالعملية الجنسية.

أسباب سرعة القذف


>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بسرعة القذف، يقول استشارى أمراض الذكورة الدكتور محمد الإمبابى إن التعرض لسرعة القذف لدى الرجال يرجع إلى العديد من العوامل منها العضوية والنفسية، فيما تمثل الأسباب النفسية نصيب الأسد من مسببات الإصابة بسرعة القذف.

ويوضح الإمبابى أن هناك العديد من الدراسات والأبحاث التى أكدت فى نتائجها أن العامل النفسى يمثل نسبة تتجاوز 90% من نسب مسببات الإصابة بسرعة القذف لدى الرجال.

الأسباب النفسية لسرعة القذف


>فى السطور التالية يرصد الإمبابى أهم الأسباب النفسية التى تقف وراء الاصابة بسرعة القذف لدى الرجال وهى:
>- الخوف من الفشل وعدم الثقة فى إتمام علاقة جنسية ناجحة.
>- وجود تصورات غير واقعية عن الطرف الآخر، نتيجة للتعود على مشاهدة الأفلام الإباحية.
>- الانقطاع عن ممارسة الجنس لفترات طويلة ما يرفع من فرص الإثارة وهو ما ينتج عنه سرعة القذف.
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