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بالفيديو..كمال أبو عيطة: الوزارة فرضت على.. ولبست "البيجامة" قبل توزيع الصناديق

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بالفيديو..كمال أبو عيطة: الوزارة فرضت على.. ولبست "البيجامة" قبل توزيع الصناديق بالفيديو..كمال أبو عيطة: الوزارة فرضت على.. ولبست "البيجامة" قبل توزيع الصناديق
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق ، إن توزيعات الصناديق بالوزارة تتم عقب انتهاء كل سنة مالية، وتابع:" أنا لبست البيجامة وقعدت فى البيت فى نهاية شهر فبراير والميزانية تتم فى نهاية شهر 6 ..أنا دخلت الوزارة بعد السنة المالية ورحلت عنها قبل ختام السنة المالية "، مشدداً على أنه لا صحة لما يتردد عبر وسائل الإعلام بشأن تورطه فى قضايا فساد خلال توليه حقيبة الوزارة.
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>وأضاف "أبو عيطة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، أنه لم يسع إلى منصب الوزير مطلقاً ولكنه فرض عليه، وتابع:" فرضت عليا الوزارة فرضاً وقيل لى أنت هتهرب وقت المعركة واقبلها.. عيب أن يتحول الإعلام إلى هذه الطريقة الفجة ويترك الفسدة ".

وأستطرد وزير القوى العاملة والهجرة قائلاً:" انتم عوزين تخلونى أسيب البلد وأطفش؟؟.. مش هنطفش وقاعدين لكم".


>- بالفيديو.. أبوعيطة للبيت بيتك عن تورطه بقضية فساد:سأضرب نفسى بالنار لو ثبت ذلك
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