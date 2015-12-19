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وزير البيئة: السيسى وجه الحكومة بعرض خطة طويلة المدى على "النواب"

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وزير البيئة: السيسى وجه الحكومة بعرض خطة طويلة المدى على "النواب" وزير البيئة: السيسى وجه الحكومة بعرض خطة طويلة المدى على "النواب"
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن هناك خطة استراتيجية مستدامة طويلة المدى حتى عام 2030 شاركت جميع الوزارات فيها، وهى مشروعات الطاقة المتجددة والطرق والطاقة والتى ستقدم للبرلمان، مؤكدا أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الحالية لعرض خطة السنوات الاولى طويلة المدى على البرلمان لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

وأضاف خالد فهمى، خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن الوزارة تقدم عددا من الحلول الخاصة بمشكلة القمامة لنواب البرلمان لإقرارها، مطالبا باصلاح تشريعى حول تركيب حساسات على جميع المصانع التى تطل على المياه والمصانع الكبرى للحد من مشاكل البيئة للمواطنين، متسائلا:" هل هناك استعداد من النواب لمواجهة مشكلة الزبالة".

وأشار وزير البيئة، إلى أن هناك عدة مصانع تم إحالتها إلى النائب العام لإضرارها بالبيئة.

الرئيسيةتحقيقات وملفات السيسى يجتمع برئيس الوزراء ووزيرى التعاون الدولى والتجارة.. ويشدد على مواصلة الإصلاح الاقتصادى وتنمية الصعيد.. ويشيد بمواقف السعودية والإمارات والكويت.. وسحر نصر: 1.5 مليار دولار إجمالى القروض فى 2015
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