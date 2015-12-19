بعد توقف المسابقة 43 عاما.. اختيار شيماء قاسم "ملكة جمال العراق 2015"

اختارت لجنة التحكيم فى مسابقة ملكة جمال العراق اليوم السبت، المتسابقة شيماء قاسم، ملكة جمال العراق لعام 2015، بعد أن توقفت المسابقة منذ 1972.

وحصلت شيماء قاسم على لقب ملكة جمال العراق 2015، واختارتها لجنة التحكيم فى المسابقة بعد تصويت الجمهور، واحتدام المنافسة بين 9 متسابقات.

وقالت شيماء التى ستحصل على جوائز عدة، بينها رحلة إلى ماليزيا لـ10 أيام، إن فوزها يمثل تحديًا، لإثبات أن العراق ما زال بلدًا للجمال والثقافة فى مواجهة الإرهاب والعنف، وفق تعبيرها الوارد فى موقع "المدى" الذى أشار إلى أن فوزها رسالة إنسانية ستنطلق من خلاله لتقديمها للعالم لتمثيل العراق أفضل تمثيل.

وأفادت تقارير صحفية عراقية أن آليات اختيار ملكة الجمال، اعتمدت على معايير محددة فى اختيار الملكة، وسحبت شيماء قاسم الأضواء من جميع المتنافسات الأخريات، لتختارها اللجنة ملكة لجمال العراق 2015.

كانت مسابقة ملكة جمال العراق، قد أعلنت يوم 10 سبتمبر الماضى، تنظيم أول مسابقة معترف بها دوليًا فى بغداد منذ 1972، وشهدت المسابقة حضورًا عربيًا ودوليًا واسعًا، وتفاعلاً كبيرًا ومشاركات لعراقيات من مختلف المحافظات.