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تنفيذ 394 حكمًا قضائيًا وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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تنفيذ 394 حكمًا قضائيًا وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية تنفيذ 394 حكمًا قضائيًا وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية
شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 394 حكمًا متنوعًا منها 226 حكمًا جزئيًا و63 غرامات، 31 سايرة و3 أحكام جنائية و25 حكم مخالفات و46 حكما مستأنفا.

كما تمكنت الحملة من ضبط 78 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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