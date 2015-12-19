محافظة كفرالشيخ يقرر ترميم مبنى الدراسات الوطنية

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه قرر صيانة وترميم مبنى الدراسات الوطنية، المكون من ثلاثة طوابق، الذى يعد تراثاً أثريًا من معالم محافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبنى يضم مقر جريدة كفرالشيخ، ومقر رابطة الصحفيين بكفرالشيخ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، والمجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى لشئون الإعاقة ، والنقابة العامة للفلاحين ، ومقر جهاز حماية المستهلك، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ، ومقر مركز النيل للإعلام والتدريب.