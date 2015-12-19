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"القومى للقبائل المصرية" يطالب بكشف الفساد فى صحة الإسماعيلية

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"القومى للقبائل المصرية" يطالب بكشف الفساد فى صحة الإسماعيلية "القومى للقبائل المصرية" يطالب بكشف الفساد فى صحة الإسماعيلية
طالب صلاح داود وكيل لجنة الشباب بالمجلس القومى لشئون القبائل المصرية الدكتور احمد عماد راضى وزير الصحة و اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بكشف الفساد الذى استشرى -على حد قوله - فى قطاع الصحة بالمحافظة .

وقال داود فى تصريحات صحفية أن قطاع الصحة يسير من سيئ الى أسوأ فى ظل حالة من التخبط بالقرارات الإدارية وفق ما كشفت التقارير الرقابية الأخيرة والمعاناة التى تواجه مرضى الفشل الكلوى والمهددة لحياتهم نتيجة انتظار مواعيد الغسيل وسط تعنت إدارة التأمين الصحى بالمحافظة .

وأوضح داود أن المرضى المترددين على اقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية بالمستشفى العام يعانون من سوء المعاملة وغياب الأطباء و إهمال النظافة العامة.
>وناشد وكيل المجلس المسئولين بالكشف عن المسئول عن سرقة جهازى سونار من سيارة العيادات المتنقلة ظهر اليوم السبت وتقديمه للعدالة متسائلا عن غرابة توقيت السرقة وتزامنها مع مواعيد الجرد السنوية .

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مصر 365